Рейсы парома из Владивостока в Южную Корею приостановят на неопределенный срок

Паромное сообщение между Владивостоком и южнокорейским портом Сокчо будет приостановлено с 13 апреля. Об этом сообщила компания-перевозчик GNL Ferry, объяснив решение «нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке и ростом цен на топливо», сообщает РБК.

Последние отправления из России запланированы на 4 и 11 апреля, а в обратную сторону – на 5-е и 13-е число. Пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, пообещали полный возврат через агентства продаж. Сроки возобновления рейсов не определены.

При этом паром Eastern Dream, курсирующий между Владивостоком и другим южнокорейским портом Донхэ, продолжает работать в штатном режиме.

Сообщение с Сокчо было восстановлено с 28 февраля, после приостановки в январе для ремонта. За это время судно GNL Grace прошло реконструкцию в Пусане, а перевозчик планировал развивать направление, в том числе за счет туристических пакетов. С 30 марта действовала акция по продаже билетов по сниженным ценам на рейсы до 27 мая.

Полноценный транспортно-туристический маршрут Владивосток – Сокчо был запущен GNL Ferry 9 сентября 2025 года. Время в пути составляет 21–22 часа. К концу сентября пассажиропоток достиг 447 человек, при этом менее четверти из них составляли граждане России. За тот же период по маршруту было перевезено 544 транспортных средства.