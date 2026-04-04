Раскрыта стоимость самого дорогого путешествия россиян в 2026 году

Самый дорогой тур в первом квартале 2026 года обошелся российским туристам в 5,2 миллиона рублей. Стоимость раскрыли аналитики сервиса Onlinetours Premium, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что речь идет о путевке на Мальдивы. На втором месте оказался тур в Турцию за 2,9 миллиона рублей.

«В целом рынок премиальных путешествий демонстрирует активный рост, при этом спрос продолжает концентрироваться вокруг проверенных направлений», — отмечают специалисты.

Аналитики добавили, что лидером спроса остается Турция со средним чеком в 247 тысяч рублей. Таиланд сохраняет позиции с ценником в 539 тысяч рублей.

«Египет демонстрирует кратный рост — почти в три раза по бронированиям и более чем двукратное увеличение среднего чека (до 374 тысяч рублей). Мальдивы остаются одним из самых дорогих направлений: рост поездок более чем в два раза при среднем чеке около 733 тысячи рублей. Китай также усилил позиции — плюс 240 процентов к числу поездок», — отметили в сервисе.

Кроме того, состоятельные путешественники заметно чаще стали выбирать Вьетнам: по итогам первого квартала 2026 года он вошел в топ-5 направлений. Также растет интерес к традиционно дорогим направлениям — Маврикию, Сейшелам и Индонезии.

Ранее сообщалось, что Вьетнам показал взрывной рост турпотока из России весной и летом — соотечественники предпочли эту страну Азии Таиланду. По словам эксперта по туризму Майи Котляр, после кризиса на Ближнем Востоке все ожидали, что Таиланд станет самым популярным направлением среди россиян, однако выбор отечественных туристов пал на другую курортную страну.