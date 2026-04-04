Когда могут начаться прямые рейсы из Нальчика в Сухум

Прямое авиасообщение между столицей Кабардино-Балкарии и Республикой Абхазия планируется запустить к началу предстоящего летнего сезона. Об этом сообщил ТАСС глава КБР Казбек Коков на полях международного экономического форума в Сухуме.

По словам руководителя региона, сейчас идут переговоры с собственником абхазского аэропорта. В бюджете республики заложены деньги на субсидирование авиаперевозок, чтобы сделать билеты доступными для туристов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши жители имели короткий доступ к Черноморскому побережью, и именно к Абхазии. Это для нас важная задача», – сказал Коков.

При этом власти рассчитывают, что и гости из Сухума захотят прилететь в КБР на горнолыжный курорт. Время в пути займет около 40 минут.

Воздушная гавань республики была закрыта для регулярного авиасообщения с 1993 года и возобновила полноценную работу только в 2025 году после реконструкции. Тогда аэропорт принял первый пассажирский рейс из Внуково. Сейчас из Москвы в Сухум летает несколько авиакомпаний.