Оплошность при выписке авиабилета в Турцию обернулась его двукратным удорожанием

Турагент – подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» рассказал нашей редакции о досадном недоразумении при покупке билетов на регулярный рейс Turkish Airlines.

© tourdom.ru

Перелет из Москвы в Стамбул Елена В. (имя изменено. – Ред.) бронировала для своего туриста через одно из онлайн-тревел-агентств (ОТА). Запросила тариф с багажом. А через некоторое время обнаружила в своем личном кабинете на сайте партнера, что оформлен самый бюджетный невозвратный билет – только с ручной кладью.

ОТА признало ошибку, сославшись на технический сбой, и пообещало исправить оплошность. Однако прошло 2 недели, а проблема так и осталась нерешенной.

«Ждем ответа от авиакомпании», – пояснили турагенту.

Елена обратилась напрямую к перевозчику. Как выяснилось, добавить стандартный багаж по уже выписанному билету можно только по расценкам «сверхнормативного». И обойдется это в 31 тыс. руб. за каждый сегмент маршрута. То есть за 23 кг из Москвы в Стамбул и обратно – 62 тыс. руб. – дороже оформленного перелета, который стоил 40 тыс.

«Купить новый билет по тарифу, включающему перевозку чемодана, получается выгоднее даже с учетом потери денег от предыдущего бронирования», – пояснила турагент.

В ОТА прокомментировали порталу TourDom.ru ситуацию: «К сожалению, в нашем бизнесе со множеством нюансов ошибки порой случаются. Но мы умеем их исправлять. Заявка – на высшем контроле, вопрос будет решен в ближайшее время». В письме турагенту (есть в распоряжении нашей редакции) компания добавила, что, если он или его клиент, не дожидаясь урегулирования проблемы со стороны ОТА, самостоятельно добавят в бронирование багаж на сайте перевозчика, дополнительные затраты компенсируют по предъявлению чека на оплату.