Авиакомпания Gulf Air полностью вернет деньги за билеты на определенные рейсы

В отличие от других ближневосточных авиакомпаний бахрейнский перевочик Gulf Air не торопится объявлять об отмене полетной программы и, соответственно, о возможности пассажирам получить полный возврат. Последняя новость в соцсетях компании – о том, что получить деньги без штрафных санкций могут пассажиры всех рейсов до 15 апреля (прежний период – до 31 марта). Кроме того, у имеющих билеты на вылеты до середины апреля есть возможность бесплатно перебронировать их на рейсы до 30 июня.

«Авиакомпания ведет себя максимально странно, давно бы уже обновила информацию по рейсам, понятно же, что не откроют они небо в ближайшее время», – отмечают в профильном чате российские туристы.

Из-за такой неспешности в принятии решений возникают казусные ситуации. Как рассказала одна из пассажирок, недавно ей пришло письмо о корректировке рейса из Москвы в Мале через Бахрейн и обратно. В сообщении отсутствовал первый сегмент перелета – из Москвы в ближневосточную страну, а при обратном полете Бахрейн указан в качестве места для пересадки, притом что аэропорт Манамы закрыт с 28 февраля и Gulf Air выполняет рейсы через Даммам в Саудовской Аравии. Однако во временном расписании бахрейнского перевозчика рейсы в Мале через Даммам не запланированы. Теперь, вероятно, туристка будет подавать заявление на полный возврат. Деньги при этом могут прийти быстро, а могут не очень – у некоторых пассажиров, по их признанию, процесс растянулся на 20 дней.

