Популярные отели Турции продлили акции раннего бронирования на апрель
Турецкие отели сегодня завершают акцию раннего бронирования. Некоторые пятизвездочные гостиницы, чтобы стимулировать спрос, продлили действие февральских скидок на месяц, до конца марта. Редакция TourDom.ru узнала, изменятся ли цены на проживание с 1 апреля и насколько.
Оказалось, что отдельные отели Турции по-прежнему будут предлагать туристам специальные условия. Где-то это отдельные бонусы, в других случаях – дисконт. В частности, в сети Rixos при бронировании до 15 апреля на проживание в весенние даты предоставляют гостям «пакет привилегий», в который входят ранний заезд и поздний выезд (при наличии), бесплатный доступ в парки развлечений.
В отдельных гостиницах дисконтная кампания продолжится в том же формате, в котором действовала с ноября по март. Акцию продлили, например, в Pine Beach Belek 5*.
«Номер на высокий сезон можно забронировать со скидкой до 45%», – рассказала редакции представитель отеля Яна Саяфарова.
Сохраняется акция и в отелях Selectum, ее планируют завершить в 20-х числах апреля. В сети отметили, что цены на проживание практически не изменились по сравнению с уровнем прошлого года: в зависимости от периода рост составил 4–7%.
«Размер скидки зависит от гостиницы, дат отдыха и других факторов, – пояснил руководитель отдела маркетинга Влад Фомин. – В среднем разница с ценой, которая будет после окончания раннего бронирования – от 15 до 20%».
Ранее возможный дисконт для туристов в отдельные периоды не исключили и в отелях сети Sherwood Resorts and Hotels.
Несмотря на то что первые этапы акции в Турции прошли активно, ситуация на Ближнем Востоке, по всей видимости, повлияла на дальнейшие продажи. Чтобы поддержать спрос, некоторые отели приняли решение продлить дисконтный период.
Впрочем, продолжение кампании – явление не массовое. В одной из популярных турецких сетей рассказали «ТурДому», что с 1 апреля цены на проживание изменятся: «Сегодня у нас последний день акции, последняя возможность для туристов забронировать тур по специальной стоимости».