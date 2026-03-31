Туристов в отеле Таиланда разбудила шипящая кобра

Туристы проснулись посреди ночи рядом с шипящей возле их голов полутораметровой коброй в отеле Таиланда и сняли ее на видео. Кадры публикует издание The Sun.

Инцидент произошел в пять утра в одном из отелей провинции Краби. По словам отдыхавшей пары, змея достигала полутора метров в длину. Известно, что мужчина остался в кровати, думая, что ему приснился кошмар, а его спутница в испуге выбежала из комнаты с громким криком.

На видео запечатлен ловец змей, которого вызвали на место. Он одной рукой схватил и вынес из номера кобру, которая лежала за кроватью. Видно, что рептилия агрессивно извивалась, пытаясь укусить человека.

Ранее турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде. В незнакомой местности он решил свернуть с главной дороги с целью насладиться природой, но заблудился.