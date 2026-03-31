Массовые отмены авиарейсов начались по всему миру

По всему миру фиксируют рост числа отмен авиарейсов на фоне резкого удорожания авиационного топлива. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.

По оценке экспертов, сейчас отменяют около 7% всех запланированных вылетов, это более 7 тыс. рейсов. Для сравнения: год назад показатель составлял около 4,7%. Наиболее сложная ситуация складывается в Северной Америке, где доля отмен достигает 14,6%.

Главной причиной называют резкий рост цен на топливо на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость авиационного керосина за короткое время увеличилась более чем вдвое – с 742 до более 1700 долларов за тонну. Одновременно цена нефти марки Brent поднималась до 116 долларов за баррель.

Дополнительное давление на рынок оказывает сокращение поставок через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти. Это усиливает дефицит и влияет на стоимость топлива для авиакомпаний.

На этом фоне уже заметно подорожали авиабилеты. По данным издания, цены выросли на 15–20% за последние недели. Одновременно эксперты фиксируют снижение спроса на перелеты, поскольку рост стоимости начинает сдерживать интерес пассажиров.