Туристам предлагают доплатить за уже купленные туры в Египет

Туроператоры начали рассылать турагентам уведомления о доплатах по уже полностью оплаченным турам в Египет. Поводом называют увеличение топливного сбора и соответствующие пункты в договорах. При этом речь идет о поездках с вылетом уже в ближайшие дни, а в случае отказа доплатить клиентам угрожают аннуляцией с удержанием фактически понесенных расходов. В профессиональном сообществе «Курилка ТурДома B2B» турагенты рассказали об одном из таких эпизодов. С 6 апреля топливный сбор увеличила авиакомпания EgyptAir – на 40 долларов с пассажира.

Эксперты отмечают, что подобная практика зачастую противоречит законодательству. Как пояснил TourDom.ru юрист Игорь Косицын, в соответствии со ст. 10 Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» цена договора относится к существенным условиям и не может быть изменена без согласования с потребителем. Кроме того, ст. 309 и 310 ГК РФ прямо запрещают одностороннее изменение обязательств, за исключением предусмотренных законом случаев. По словам юриста, это означает, что при полностью оплаченном туре оператор не вправе требовать доплату:

«Такие расходы должны ложиться на самого исполнителя как его убытки. А если условия меняются, туристу в обязательном порядке должно быть предоставлено право отказаться от тура без удержания фактически понесенных расходов».

Ситуация, о которой рассказала турагент, разрешилась благополучно: туроператор взял на себя дополнительные расходы. Но участники рынка признают: случай не единичный, себестоимость перевозок растет. Если кризис в Персидском заливе затянется, а топливо продолжит дорожать, другие авиакомпании также будут увеличивать сборы. Попытки переложить дополнительные расходы на туристов, в том числе по уже проданным турам, могут участиться.

Добавим, что решение об увеличении топливного сбора уже приняли и другие перевозчики, летающие в Россию. Авиакомпания Oman Air подняла надбавки до 51–103 долларов, Vietnam Airlines до 156–160 долларов, Turkish Airlines – до 80–100 евро.

