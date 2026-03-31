Мальдивы упростят продление туристических виз

С 1 апреля Мальдивы запускают упрощенную систему продления туристических виз. Об этом сообщает портал VisasNews. Нововведение связано со снижением турпотока, который сократился примерно на 21% на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Теперь продлить пребывание можно будет онлайн через платформу IMUGA. Для этого туристу потребуется загрузить фотографию визы и оплатить сбор. Рассмотрение заявки займет до 48 часов. Ранее процедура была значительно сложнее: требовалось больше документов, а сроки оформления могли затягиваться.

Для российских туристов условия въезда остаются прежними. Штамп в паспорт ставят сразу же после прибытия в аэропорт, в стране можно находиться не более 90 дней. Для этого необходимо иметь загранпаспорт, действующий не менее месяца, обратный билет и подтверждение проживания. Также не позднее чем за 96 часов до вылета нужно заполнить онлайн-декларацию.

Кроме того, власти страны рассматривают введение новых типов виз для удаленных сотрудников и создателей контента. Предполагается, что это поможет привлечь туристов, готовых оставаться на островах дольше обычного срока.