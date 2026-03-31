У россиян все более популярен продуктовый туризм

Продуктовый туризм в Беларусь становится все более заметным направлением среди россиян. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, поездки за продуктами уже можно сравнить по значимости с медицинским туризмом. Россияне приезжают в Минск и другие города республики и активно покупают местные продукты. В первую очередь речь идет о колбасных изделиях, молочной продукции и товарах повседневного спроса, которые традиционно считаются качественными.

Основной причиной такого интереса остается сочетание относительно низких цен и стабильного качества. Как пояснил Глазьев, в Беларуси действует система регулирования торговых наценок. Она ограничивает уровень надбавок к отпускной цене производителя и позволяет сдерживать рост цен в рознице.

В результате Беларусь становится популярным направлением для коротких поездок, особенно среди жителей приграничных регионов. Туристы совмещают такие поездки с прогулками по городам, но основной целью часто остается покупка продуктов.