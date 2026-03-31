Россиян призвали не летать во Вьетнам и Таиланд

Война на Ближнем Востоке ударит по российскому туризму и авиакомпаниям, заявил НСН Роман Гусаров.

Привычные направления отдыха для россиян подорожают, но главный вопрос в том, удастся ли туристам вернуться домой, рассказал главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров в беседе с НСН.

Цены на авиабилеты для россиян могут вырасти на 10–15 тысяч рублей из-за повышения топливного сбора. Подорожание, в первую очередь, коснется, популярных туристических направлений в Турцию, Египет, страны Азии и на Мальдивы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Гусаров подчеркнул, что рост цен будет связан не с этим.

«Билеты с приближением туристического сезона будут дорожать. Это можно предсказать, даже не будучи оракулом — все очевидно. Такое происходит ежегодно по мере приближения сезона отпусков. В этом году на это наложилась ситуация на Ближнем Востоке. Приходится искать новые маршруты, которые могут оказаться длиннее и дороже, чем те, что были ранее. Но внутри России таких проблем нет. Авиационный керосин стоит столько же, сколько и раньше, а колебания цен в пределах нормы. Сейчас у производителей есть большой соблазн продать его куда-то на другие рынки — тогда цена может пойти вверх, но я надеюсь, что государство вмешается вовремя, если потребуется предотвратить вывоз топлива за рубеж», — указал он.

Гусаров добавил, что проблемно для туристов будет не улетать за границу, а возвращаться.

«В целом ряде курортных стран — Вьетнаме, Таиланде — уже говорят о дефиците топлива. Туда можно будет прибыть, но как улетать обратно? Никто не возьмет с собой канистру, как в машине, чтобы заправиться. Это будет самой большой проблемой», — отметил он.

