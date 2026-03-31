Агрегаторы не торопятся возвращать деньги за отмененные рейсы Air Arabia

Пассажиры с билетами на рейсы Air Arabia, отмененные из-за конфликта на Ближнем Востоке, в ряде случаев долго не могут получить возврат. Люди ждут денег иногда в течение 3–4 недель. Многие из них бронировали места на различных онлайн-платформах.

Некоторые билетные сервисы предлагают клиентам вместо денег именной ваучер, доступный для использования в течение года, ссылаясь на «политику возвратов Air Arabia». Когда турист настаивает на монетарной компенсации, обещают ее при поступлении денег от поставщика. «Но сразу предупреждают, что из-за большого объема снятых рейсов это может занять продолжительное время», – рассказал пассажир.

Иногда в агрегаторах ссылаются на невозможность отправить деньги на карту «Мир». «Сервис пишет, что не может перечислить средства на российский пластик из-за санкций. А брать оплату было не проблематично?» – возмущается одна из туристок. Клиентке предложили две альтернативы – внутренний ваучер агрегатора или перевод на карту иностранного банка.

Наконец, даже после принятия положительного решения средства возвращаются не сразу. «Постоянно меняют сроки. Сначала обозначили 5 рабочих дней, а сейчас уже заявляют 30», – поделилась пассажирка Air Arabia. «Авиакомпания прислала квитанцию еще 12 марта, но банк не видит денег. Если они действительно отправлены, куда подевались, если в точке В их нет?» – недоумевает турист.

Бывает, что пассажирам приходит только часть суммы – за дополнительные услуги, а основная стоимость не поступает. «Мне вернули несколькими платежами за багаж, выбор места, питание. За саму перевозку ничего не пришло». «Нам прислали чек на стоимость только одного билета из двух».

Клиенты перевозчика предположили, что авиакомпанию «закидали заявками», и сотрудники не успевают их обрабатывать. Многие регулярно звонят и пишут туда, где покупали билеты. «Решила раз в неделю обращаться по всем инстанциям, чтобы напоминать о себе», – написала одна из пассажирок.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажиры flydubai в течение месяца не могут вернуть деньги за пропавшие из-за ирано-израильского конфликта билеты.