Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с загранпаспортами

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с «ускоренным» оформлением загранпаспортов. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и предлагают оформить загранпаспорт всего за 3 дня без очередей. В качестве «гарантии» они просят отправить сканы документов – паспорта РФ, СНИЛС, ИНН – и внести полную предоплату.

После получения данных «исполнители» перестают выходить на связь. Переданные документы могут использоваться для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, а также для проведения незаконных операций, включая вывод похищенных средств.

В прокуратуре напоминают, что оформить загранпаспорт можно только через официальные каналы – МФЦ, МВД или портал «Госуслуги». Туристам рекомендуют не передавать копии документов неизвестным лицам и не переводить деньги по сомнительным запросам.

На днях «ТурДом» писал о еще одной мошеннической схеме. Россиянам после возвращения из-за границы поступают звонки и сообщения от неизвестных. Злоумышленники представляются сотрудниками силовых органов и предупреждают, что во время поездки человек якобы нарушил закон или контактировал с запрещенными организациями. Под угрозой блокировки счетов и проверок они пытаются выманить деньги или личные данные.