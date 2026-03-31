«Аэрофлот» увеличил количество рейсов между Москвой и курортами Египта

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту собственных регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта по сравнению с летним расписанием 2025 года: добавлено 14 рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Частота полетов между Москвой и Хургадой выросла до 19 рейсов в неделю, это на семь рейсов больше, чем в прошлом году. Между Москвой и Шарм-эль-Шейхом максимальная частота будет достигать 20 рейсов в неделю, что также на семь рейсов больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

Помимо этого, авиакомпания выполняет до семи рейсов в неделю между Москвой и Каиром.

Отмечается, что в 2025 году «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» перевезли на самолетах между Москвой и Хургадой более 351 тыс. пассажиров, между Москвой и Шарм-эль-Шейхом – более 374 тыс. человек.

