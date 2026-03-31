Россия предложит Китаю продлить безвизовый режим

Российская сторона готовит предложение о продлении безвизового режима с Китаем после 14 сентября 2026 года. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, обе страны заинтересованы в положительном решении: такой режим нужно сохранить «в любой форме». Новый документ о безвизе между Россией и КНР будет способствовать развитию и автотуризма.

Напомним, россияне с 15 сентября 2025 года могут не оформлять визу для поездки в Китай, им разрешено находиться в Поднебесной в течение 30 дней в деловых, туристических, экскурсионных целях. Это также касается посещения членов семьи и друзей. С 1 декабря аналогичное решение для граждан КНР приняли и российские власти.

спрос на авиабилеты в Китай на летний сезон значительно вырос: объем ранних бронирований увеличился в 3,5 раза по сравнению с мартом прошлого года.