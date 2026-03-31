«Победа» перешла на летнее расписание

Авиакомпания «Победа» с 29 марта перешла на летнее расписание, которое будет действовать до 24 октября 2026 года. В новом сезоне борта полетят по 99 направлениям, из которых 77 внутрироссийские.

Среди нововведений – полеты между Москвой и Нижневартовском с 3 апреля и из Москвы в Нукус (Узбекистан) с 4 апреля. Кроме того, перевозчик возвращает часть ранее приостановленных маршрутов. С 8 апреля возобновятся рейсы из Санкт-Петербурга в Уфу и Тюмень. Еще одно новое направление появится в конце мая: с 29-го числа начнут выполняться полеты между Северной столицей и Нальчиком.

В летнем сезоне сохранится широкая география полетов. Из Внуково «Победа» будет летать по 26 направлениям, включая Анталью, Стамбул, Даламан, Дубай, Минск, а также города Узбекистана и Кыргызстана. Из Шереметьево запланированы рейсы по 27 маршрутам, преимущественно внутри страны.

Продолжится развитие межрегиональной сети: рейсы будут выполняться, в частности, из Санкт-Петербурга и Сочи в крупные города России. Также сохраняются международные маршруты в Турцию и ОАЭ из регионов.