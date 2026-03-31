AZUR air придется доработать план по устранению замечаний Ространснадзора

Росавиация вернула на доработку план действий авиакомпании AZUR air, направленный на устранение замечаний по летной годности, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, представленные материалы оказались формальными и не отражали реальных мер по повышению безопасности.

«Документы были рассмотрены оперативно, однако мы вернули их на доработку. Формальный подход к вопросам летной годности недопустим», – отметил глава Федерального агентства, подчеркнув необходимость конкретных шагов.

Регулятор ожидает от перевозчика детализированный план, демонстрирующий эффективную работу системы качества, включая надежное планирование техобслуживания и своевременное обеспечение запчастями.

Напомним, что AZUR air представила первоначальный план корректирующих действий 20 марта. Документ включал результаты внутреннего аудита инженерно-технических служб и предложения по усилению контроля за техобслуживанием самолетов. Ограничение действия сертификата эксплуатанта перевозчика было введено Росавиацией до 8 июня 2026 года после внеплановой проверки Ространснадзора.