Туристам, планировавшим круизы по Персидскому заливу, предложили альтернативу

Из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке о корректировке планов объявила круизная компания MSC Cruises: оператор отказывается от выполнения круизов в Персидском заливе с ноября 2026 по апрель 2027 года. Решение принято после оценки геополитической ситуации и связано прежде всего с «приоритетом безопасности и комфорта пассажиров».

© tourdom.ru

Как рассказали в туроператоре PAC Group, туристам, которые планировали отправиться в круизы по Персидскому заливу на лайнере MSC World Europa, предложена гибкая альтернатива: можно перенести бронирование на другие маршруты MSC Cruises с сохранением наиболее выгодного тарифа либо полностью отменить поездку с возвратом средств. Сам лайнер будет передислоцирован в Карибский регион, где заменит MSC Seaview и выполнит круизы на 7 и 14 ночей с отправлением из Фор-де-Франс, Пуэнт-а-Питра и Бриджтауна. В свою очередь, MSC Seaview отправится в Южную Америку – в Бразилию и Аргентину, при этом для уже забронированных рейсов условия останутся без изменений.

Кроме того, как отметили в PAC Group, лайнер MSC Euribia, который пока остается в Дубае, в осенне-зимний период, как и планировалось, будет выполнять круизы по Северному морю и Западному Средиземноморью с заходами в Барселону, Геную, Неаполь и другие европейские порты.

Ранее мы написали, что круизной компании Celestyal Cruises пришлось отменить несколько программ из-за того, что на неопределенный срок отложена передислокация лайнеров Celestyal Discovery из Дубая и Celestyal Journey из Дохи.