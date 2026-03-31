Путешественника с питомцем шокировали предложением поесть фирменное «собачье мясо»

Турист с питомцем, забронировавший номер в отеле, был шокирован предложением поесть «собачье мясо». Об этом сообщает издание Sohu.

Интернет-пользователь, чье имя не раскрывается, рассказал в соцсетях, что забронировал номер в отеле, где разрешено проживание с животными. Турист собирался поехать со своей собакой в поселок Паньцзян, Китай. Однако он отменил свою бронь, когда получил официальное письмо от отеля, в котором ему предложили попробовать «фирменное собачье мясо» в местном заведении.

«Отель в сообщении рекомендовал фирменное собачье мясо Panjiang, даже перечислив его полезные свойства. Как владельцу животного, мне очень трудно понять то, что мне разрешили взять собаку. Я понимаю, что в разных регионах разные пищевые привычки, но для семей, имеющих домашних животных, эта рекомендация действительно оскорбительная», — написал интернет-пользователь.

Сотрудники отеля подтвердили журналистам, что действительно принимают гостей с животными. Что касается собачьего мяса, они порекомендовали посетить ресторан в городе Паньцзян, где подают фирменное блюдо местной кухни, и заявили, что сам отель не продает собачье мясо.

На днях стало известно, что в середине марта в одной из деревень в провинции Цзилинь пропали сразу несколько собак, но в один момент животные вернулись домой вместе.