Туристов за границей попросили не приближаться к животным

Россиянам, планирующим поездки в страны с возможным распространением оспы обезьян, рекомендуется максимально избегать контакта с дикими животными, которые могут быть переносчиками вируса. Об этом сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора, комментируя обнаружение новых случаев заболевания у жителей области, не покидавших страну.

Туристам напоминают о необходимости строгого соблюдения личной гигиены, особенно при нахождении вблизи грызунов и приматов, которые считаются основными источниками инфекции.

Одновременно ведомство проводит эпидемиологическое расследование выявленных в Подмосковье случаев. В пресс-релизе уточняется, что один пациент госпитализирован, а его «контактное лицо» находится под наблюдением специалистов.

По информации телеграм-каналов, госпитализированы двое мужчин из Мытищ в возрасте 43 и 45 лет. По предварительным данным, оба не выезжали за границу и не имели контактов с потенциальными переносчиками вируса. У пациентов наблюдаются схожие симптомы: высокая температура, кожные высыпания и поражение паховой области.