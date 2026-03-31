Что считать «видом на море» в отеле, пришлось решать в суде

Сыктывкарский городской суд рассмотрел иск местной жительницы к туроператору, связанный с условиями размещения в отеле. Женщина требовала компенсацию за то, что при заселении получила номер не той категории, которую бронировала. Но в суде условия договора признали выполненными.

© tourdom.ru

Как следует из материалов дела, в июле 2025 года истица приобрела тур в Турцию на двоих стоимостью 197,4 тыс. руб. В пакет входило проживание в номере категории SeaSideView, перелет, трансфер и питание по системе «ультра все включено». Тур был полностью оплачен.

При заезде гостей разместили в комнату категории LandView. После обращения к туроператору через 2 дня их переселили в номер SeaSideView. Но женщина решила, что условия договора нарушены, и обратилась в суд. Она потребовала взыскать 10 тыс. руб. убытков, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, неустойку в размере 197,4 тыс. руб., а также штраф в размере 50% от присужденной суммы.

В ходе разбирательства суд изучил фото- и видеоматериалы и установил, что изначально предоставленный номер имел боковой обзор моря с балкона. А категория SeaSideView подразумевает именно частичный, а не прямой вид. Судья пришел к выводу, что условия договора выполнены, и в удовлетворении иска отказал. Решение пока не вступило в законную силу.