Куба потеряла 40% турпотока после отмены рейсов из России и Канады

Ровно месяц прошел с того момента, как Россия и Канада приостановили авиасообщение с Кубой. Причина — тотальный топливный кризис, из-за которого самолеты просто не могут заправиться на острове. Результат оказался предсказуемым и катастрофическим: за март 2026 года Куба недосчиталась около 80 тысяч туристов. В денежном эквиваленте это примерно 60 миллионов долларов валютной выручки, которые так и не попали в бюджет страны.

Для Кубы, где туризм — вторая по значимости статья дохода после экспорта медицинских услуг, это удар, сопоставимый с землетрясением. Россия и Канада вместе обеспечивали до 40% всего турпотока на остров. Российские авиакомпании отменили около 30 рейсов в неделю на Варадеро и Ольгин. Канада, традиционно отправлявшая на Кубу более миллиона туристов в год, тоже закрыла регулярное сообщение. Оба ключевых «поставщика» исчезли практически одновременно.

Корреспондент «Российской газеты», побывавший на главном курорте страны Варадеро, зафиксировал симптомы агонии. В отелях — полупустые холлы и заполняемость номеров меньше 30%. Руководство одной из гостиниц закрыло основной корпус и центральный ресторан «шведский стол», переселив немногочисленных постояльцев в бунгало. Персонал массово переводят на сокращенный рабочий день или отправляют в неоплачиваемые отпуска. Местные профсоюзы говорят, что в зоне риска — до 40% сотрудников туристической сферы.

Власти пытаются спасти ситуацию, переориентируясь на другие рынки. Запущена программа «Туризм без границ» со скидками до 50% для гостей из Латинской Америки и Европы. Аргентина, Италия, Польша — вот кто теперь заполняет оставшиеся номера. Но эксперты сомневаются, что этот поток сможет компенсировать потерю россиян и канадцев. Аргентина, например, направляет на Кубу в 10 раз меньше туристов, чем одна только Россия.

Топливный кризис тем временем усугубляется. Поставки из Венесуэлы, традиционного союзника, сокращаются — Каракасу самой не хватает нефти. Россия направляет в Гавану танкеры с дизелем и мазутом, но этих объемов хватает лишь на поддержание работы электростанций и части общественного транспорта. В марте США ужесточили санкции против танкеров, перевозящих иранскую нефть на Кубу, перекрыв еще один возможный канал снабжения.

Что дальше? Восстановление турпотока займет не менее года даже при самом оптимистичном сценарии. Но для этого нужно сначала решить главную проблему — дать авиакомпаниям гарантии, что их самолеты смогут заправиться на Кубе. Пока же Варадеро превращается в город-призрак с пустыми пляжами и грустным персоналом, который пытается улыбаться редким гостям из Аргентины и Италии.