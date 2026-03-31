Индия изучит предложение РФ по безвизу для туристических групп

Руденко: Индия изучает предложение РФ по безвизу для туристических групп
Индия активно изучает предложение России по безвизовому режиму для туристических групп. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко по итогам российско-индийских межмидовских консультаций в Нью-Дели.
"Индийские партнеры продолжают изучать наше предложение по безвизовому режиму для туристических групп. Мы заинтересованы, чтобы оно состоялось как можно быстрее", - сказал он.
Москва ранее подготовила проект соглашения, в котором предложила установить безвиз для групп от 3 до 50 человек на срок не более 21 дня. Как ранее сообщали в торговом представительстве РФ в Нью-Дели, туристический поток между Индией и Россией в 2025 году достиг 143 тыс. поездок, рост составил 15% по сравнению с 2025 годом.