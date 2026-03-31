Финляндия без прикрас: минусы жизни, которые раздражают иностранцев

Красивая, спокойная, экологичная — про Финляндию обычно говорят именно так. Но комфортно ли там жить на самом деле? Когда начинаешь разбираться, всплывает немало нюансов, которые портят впечатление. Расскажем о минусах, которые удивляют, напрягают, а иногда и вовсе ставят в тупик.

Если вы думаете, что Москва дорогая, то в Хельсинки вас ждет сюрприз. Обычные повседневные расходы там примерно на 60% выше. Возьмем яблоки: польские можно найти за полевро-евро за кило, но если захотите местные, финские — приготовьтесь отдать 5–6 евро за мелкие плоды размером с теннисный мяч. Местные жители, кстати, готовы переплачивать за все свое. Проезд на общественном транспорте в столице — 3,2 евро, месячный абонемент вытягивает на 60–100 евро. А такси? Если удалось уложиться в 20–30 евро, считайте, что вам крупно повезло, отмечает автор канала «Самый главный путешественник».

Прошлым летом безработица в Финляндии держалась на уровне почти 10% — хуже показатель только в Испании. Среди молодежи 15–24 лет эта цифра подскочила до 23,8%. То есть каждый четвертый молодой финн не может найти работу. Иностранцу же устроиться вдвое сложнее. Без знания финского языка шансы практически нулевые. Работодатель рассуждает просто: зачем мне возиться с документами на иностранца, если рядом есть свой парень, который и язык знает, и никаких хлопот с оформлением. В итоге мигрантам достаются вакансии в уборке, на складах, стройках, в общепите или уходе за пожилыми. И дело тут не в квалификации, а в том, что местный рынок труда очень закрытый.

Финский язык — это отдельная история. Он относится к уральской семье, как эстонский или венгерский, и не имеет ничего общего с индоевропейскими языками. 16 падежей, восемь долгих гласных, восемь кратких, слова длиной в двадцать букв. Это не просто язык, а настоящий тренажер для мозга. А хуже всего то, что официальная переписка ведется только на финском или шведском. Даже если сайт госведомства переведен на английский, письма все равно придут на местном языке.

Финскую систему образования хвалят по всему миру. Там делают ставку на психологический комфорт ребенка: учат дружить, договариваться, правильно отдыхать. А академические предметы — полный провал. В итоге к моменту поступления в вуз выпускник отлично умеет выстраивать отношения, но таблицу умножения вспоминает с калькулятором, а сочинение пишет в духе «как я провел лето». Родителям ничего не остается, кроме как нанимать репетиторов, а это стоит от 20 до 100 евро за занятие. И это уже не дополнительная опция, а необходимость.

С медициной тоже не все гладко. По закону неотложку можно получить день в день, к терапевту обязаны принять в течение двух недель, а плановая госпитализация — в течение полугода. На бумаге звучит отлично. На деле же запись к обычному врачу может растянуться на месяцы. А если нужна плановая операция, готовьтесь ждать. Сами финны к этому спокойны: ну месяц, ну два — зато бесплатно.

Правил и запретов здесь тоже хватает. После десяти вечера шуметь нельзя. Коляску в подъезде оставить — нарушение. Неправильно рассортировать мусор — чуть ли не уголовное преступление. В парках нельзя ходить где попало. Палатку разрешено ставить только в специально отведенных местах. Велосипед в автобус не пронести. Светоотражатель на одежде в темное время суток обязателен — иначе штраф. Фейерверки можно запускать только в новогоднюю ночь, а в день рождения уже нельзя. Собаку выгуливают исключительно на поводке, и убирать за ней нужно обязательно, иначе 70 евро штрафа.

И, конечно, нельзя забывать про темноту. На севере страны солнца не бывает по два месяца подряд. В более южных регионах зимой оно появляется на пару часов ближе к обеду и снова исчезает. Добавьте к этому холод, серое небо и осадки — и даже самый жизнерадостный человек рискует заработать сезонную депрессию. Дни начинаются и заканчиваются в кромешной тьме.

