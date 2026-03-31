Россиянин побывал в Африке и объяснил, как вернуться оттуда живым и с паспортом

Российский тревел-блогер Денис Забелин неоднократно побывал в Африке и назвал правила для возвращения оттуда живым и с паспортом. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации успел объездить Кению, Намибию, ЮАР, Танзанию, Мозамбик, Зимбабве, Бурунди, Уганду. Перед тем как отправляться туда, он рекомендовал сделать все плановые прививки.

«Желтая лихорадка, гепатит А, брюшной тиф, столбняк, дифтерия и еще букет загадочных болячек», — отметил он.

Кроме того, следует быть предельно осторожным со змеями и носить закрытую обувь.

«Если укус все же случился: фиксирующий бандаж, без паники, быстро в больницу. История про отсасывание яда — это не народная мудрость, это вредный миф», — объяснил россиянин.

Обязательно нужно пить минимум три литра воды в день, принимать солевые таблетки для сохранения жидкости в организме, употреблять алкоголь лишь вечером, чтобы избежать обезвоживания, не выходить из машины во время сафари, с осторожностью фотографировать здания официальных ведомств, поскольку не везде это разрешено.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Уганде и описал эту африканскую страну словами «за критику властей можно сесть в тюрьму». Автор публикации напомнил, что президент этой восточноафриканской страны, Йовери Мусевени, правит государством с 26 января 1986 года, то есть сорок лет.