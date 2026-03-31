Европеец покинул родную страну на несколько месяцев и «разрушил свою жизнь»

Пользователь Reddit с ником Peaken58 признался, что потерял душевное спокойствие и «разрушил свою жизнь», отправившись в трехмесячное путешествие по странам Юго-Восточной Азии. За это время 23-летний норвежец посетил Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Индонезию.

«Это, без сомнения, были лучшие три месяца в моей жизни. Самое главное — это люди. В Юго-Восточной Азии совсем другая атмосфера, все такие теплые и приветливые. За три месяца я познакомился там с большим количеством людей, чем за всю свою жизнь дома. В Норвегии все существуют в своих маленьких социальных пузырях, и пробиться в них невозможно», — пожаловался автор.

Мужчину поразило, как случайные люди в Азии угощали его едой или приглашали в гости. В Норвегии, по его словам, это даже представить себе невозможно, из-за чего он испытал культурный шок.

«Сейчас я сижу в своей квартире, смотрю на серое небо и просто мечтаю вернуться. Даже теперь, спустя месяц после той поездки, я чувствую, что моя душа все еще где-то на пляже на Пхукете или у уличного ларька с едой в Ханое. Кажется, я видел, какой могла бы быть жизнь, и теперь застрял в какой-то пустой реальности», — заключил автор.

