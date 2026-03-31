«Теперь не перееду ни за что». Турист рассказал, как разочаровался в Германии

Российский тревел-блогер побывал в Германии несколько раз и описал страну фразой «теперь не перееду ни за что». Наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, долгое время он мечтал жить в ФРГ, считая эту страну эталоном порядка, достатка и стабильности. Однако после нескольких туристических поездок туда мужчина разочаровался. К примеру, ему не понравились жесткие ограничения во всех сферах жизни.

«Например, существует налог на телевизор — даже если у тебя нет телевизора, но есть оборудование, способное принимать телесигнал, ты все равно должен платить. Есть даже налог на дождевую воду! Для человека, привыкшего к относительной свободе действий, это звучит как анекдот», — отметил блогер.

Кроме того, чтобы пойти на рыбалку или в лес за грибами, нужно иметь специальную лицензию. А срывать полевые цветы для букета и вовсе запрещено законом, добавил автор.

«Эта система тотального контроля вызывает ощущение несвободы. Ты постоянно должен помнить о правилах, разрешениях, налогах. В России, при всех ее проблемах, у человека больше свободы действий», — пояснил он.

Также к минусам жизни в Германии он отнес отсутствие привычных продуктов в магазинах, разный менталитет, а также климат и проблемы с отоплением.

Ранее этот же блогер пообщался с немцами относительно темы отопления домов зимой. Одна из немок, с которыми разговаривал турист, описала ситуацию фразой «мы без вашего газа сдохнем тут».