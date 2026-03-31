Блогерша побывала в Мексике и назвала отличия местных жителей от русских

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла главные отличия местных жителей от русских. Мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, по словам автора публикации, различия бросаются в глаза уже спустя неделю после пребывания в Мексике. К примеру, местные очень любят танцевать — на улицах, в парках, возле кафе, на площадях. При этом Ершова акцентировала внимание на том, что все они бывают трезвы. А вот для русского нужно выпить алкоголь, чтобы выйти в центр площади и начать танцевать, добавила она.

«Второе различие — еда. Точнее, острота еды. Если мексиканцу предложить выбор: обычная еда или очень острая, он даже не будет задумываться. Конечно, острая. Причем желательно так, чтобы глаза начали слезиться еще до первого укуса», — объяснила россиянка.

Кроме того, мексиканцы любят разговаривать с незнакомцами в магазине, на парковке, на улице — для них это не проблема. В России же попытка заговорить с незнакомцем вызывает у него недоумение, заметила автор.

