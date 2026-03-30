Круизные компании отменяют программы

Круизные компании корректируют расписание из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке. Во-первых, под большим вопросом, во всяком случае, в этом году круизы по Персидскому заливу, во-вторых, в Дубае, Абу-Даби и Дохе остаются 6 судов, которые пока не могут покинуть зону конфликта, а значит рассчитывать на них не приходится.

В частности, на неопределенный срок отложена передислокация лайнеров Celestyal Discovery из Дубая и Celestyal Journey из Дохи, из-за чего компании Celestyal Cruises пришлось отменить несколько программ. Среди них – трех- и четырехдневные круизы «Знаковые греческие острова», 7-дневный тур «Небесная Греция, Италия и Хорватия», а также 14-дневное путешествие «Средиземноморские иконы». По словам основателя туроператора CruClub Михаила Алексеева, для тех, кто успел забронировать эти даты (россиян среди них, к слову, немного – Греция весной не пользуется большим спросом), есть 2 варианта: полный возврат средств или ваучер на будущий круиз. В частности, клиентам выдается сертификат на сумму бронирования на любое путешествие на лайнерах компании до марта 2028 года, а также начисляется бонус в размере 20–40% от суммы круизного тарифа.

Еще один круизный оператор – немецкий TUI Cruises – пока ограничился тем, что приостановил рейсы в Персидском заливе. Судно Mein Schiff 4 останется на приколе как минимум до 11 апреля включительно, Mein Schiff 5 – до 24 апреля. Оба лайнера сейчас находятся в Абу-Даби. Добавим, что из-за санкций российские туроператоры с TUI Cruises не работают, поэтому путешествия на обоих судах могли бронировать только самостоятельные туристы.

Комментарии о перспективах круизов на лайнерах MSC и Explora редакция уже запросила и планирует опубликовать в ближайшее время.

