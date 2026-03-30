Пассажиры flydubai месяц не могут вернуть деньги за пропавшие билеты

Пассажиры flydubai, чьи рейсы были отменены из-за конфликта на Ближнем Востоке, в некоторых случаях не могут вернуть деньги за пропавшие билеты, хотя вылеты у них должны были состояться еще в первой половине марта. «Заявку на возврат подали 3-го числа», – жалуются туристы, бронировавшие на агрегаторах.

Часто людям не называют конкретную дату, когда будет принято решение по возврату.

«В Трип.ком бот пишет: „обрабатываем ваш запрос“. После того как нажал на кнопку „ускорить отмену“, появилось окошко „Запрос ускорен. Рассмотрим как можно скорее“», – иронизирует пассажир.

Иногда агрегатор перекладывает ответственность на авиакомпанию.

«Отправили заявление в онлайн-сервис 4 марта, там сообщили, что переадресовали запрос flydubai, но после этого тишина. Статус заявки – ожидание одобрения от перевозчика».

Бывает, что сообщения от авиакомпании и агентства, где приобретался билет, противоречат друг другу.

«Сама авиакомпания написала мне на почту, что рейс отменен, мол, подавайте на возврат, – поделился один из туристов. – А агрегатор уведомил, что вместо денег выдадим ваучер».

Пассажиры делятся лайфхаками для положительного решения.

«Если есть письмо от авиакомпании, где сказано, что можно вернуть средства, перешлите его агрегатору». «А еще можно попросить официальный отказ, собрать документы и обратиться в банк для отзыва платежа». «Главное не снимать вылет самим, – предупреждают туристы, – а то будет штраф. Инициатором должна быть авиакомпания».

Когда заявка на возврат в принципе одобрена, агрегаторы порой увеличивают предполагаемый срок выплаты. В одном из агентств по продаже билетов туристке сначала обещали перечислить деньги в течение 7–10 дней, однако позже «в связи с большим количеством обращений» продлили этот период до 30.

Встречаются и случаи неполного возврата.

«Мы брали билеты в „Суперкассе“. Сегодня деньги пришли, но при этом удержали комиссию и несколько сборов, в том числе за оплату картой – в итоге получилось на 8 тыс. меньше».

