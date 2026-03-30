Вылет самолета из Москвы на Пхукет серьезно задержали

В Москве серьезно задерживается вылет рейса N4 3477 из Москвы на Пхукет. Борт Nordwind Airlines по расписанию должен был отправиться в 01:55 понедельника. Однако этого не произошло. О корректировках в редакцию TourDom.ru сообщил турагент туристов, которые планировали лететь на курортный остров в Таиланде:

«Время вылета сначала перенесли на 14:30, а затем еще почти на 10 часов – на 00:15 следующего дня», – рассказал собеседник редакции.

Как сообщили в авиакомпании, задержка вызвана технической неисправностью воздушного судна в аэропорту Шереметьево. Он должен был выполняться на Airbus A330. За пару часов до этого самолет благополучно прибыл из Вьетнама.

«Вылет запланирован на резервном самолете перевозчика. Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует следить за статусом рейса на сайтах и информационных табло аэропорта», – сообщили в Nordwind Airlines.

В связи с этими корректировками перенесен и обратный рейс из Таиланда в Шереметьево N4 3478. Он должен был прибыть в столицу сегодня в 23:20, но будет на месте завтра в 20:50. Туристам, ожидающим возвращения с отдыха, туроператор Pegas Touristic продлил проживание на сутки.

Пассажиры ближайших рейсов авиакомпании на таиландском направлении из других городов переживают, отразится ли эта ситуация на их путешествиях. Судя по системе бронирования на сайте перевозчика, проблем быть не должно. На текущий момент на 3 часа перенесен еще один рейс из Москвы N4 3481, а также в пределах 2–3 часов скорректирован график разворотного рейса Пхукет – Уфа – Пхукет за 31 марта.

