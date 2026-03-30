В Гонконге ввели ограничение на пауэрбанки в самолетах

В аэропорту Гонконга начали действовать новые ограничения на провоз пауэрбанков, однако многие пассажиры узнали о них уже перед вылетом. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно новым правилам, каждый пассажир может взять с собой не более 2 портативных зарядных устройств. Заряжать их в полете нельзя, а провозить можно только в ручной клади. Предупреждения о введении новых правил массово не распространяли, локальные уведомления пассажиры заметили лишь у стоек авиакомпаний.

Новые требования связаны с глобальными изменениями в авиационной безопасности. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) с конца марта ужесточила правила перевозки литий-ионных аккумуляторов.

Причина – риски возгорания. Литиевые аккумуляторы при повреждении или перегреве могут входить в так называемый «тепловой разгон», когда температура внутри достигает критических значений и возникает пожар. За последние годы подобные инциденты происходили регулярно, в том числе с серьезными последствиями для самолетов. Самый заметный – пожар на борту Air Busan в 2025 году. Тогда причиной возгорания назвали короткое замыкание аккумулятора в ручной клади.

Российским туристам стоит учитывать новые требования при перелетах за границу, однако напрямую это соотечественников почти не затронет. В Гонконг из России выполняется лишь один регулярный рейс, поэтому массового потока пассажиров на этом направлении нет.