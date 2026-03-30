Названы главные проблемы российских туристов в Испании — особенно часто соотечественники сталкиваются с кражами. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в стране Европы.

Регулярно возникающей сложностью была названа утрата денег и документов. По словам дипломатов, чаще всего это происходит в результате уличных краж. Соотечественникам рассказали, что в случае потери загранпаспорта посольство оформляет специальное свидетельство о возвращении в РФ для туристов. Также им рекомендовали следить внимательнее за своими вещами.

Тем не менее в дипмиссии отметили нейтральное отношение в стране к туристам из России и подчеркнули отсутствие обращений в связи с протестами против массового туризма. Россияне не связывались с консульством по поводу сложностей при въезде и прохождении пограничного контроля, заключили дипломаты.

Ранее турецкий отельер рассказал, что туристы на протяжении нескольких лет забывали детей в местных отелях. Среди забытого также оказались наушники, очки и ноутбуки.