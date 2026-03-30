В Таиланде ввели тесты на трезвость при продаже алкоголя

В Таиланде официально закрепили правила, по которым продавцы алкоголя могут проверять покупателей на состояние опьянения и отказывать им в продаже. Соответствующее уведомление Минздрава опубликовано в Royal Government Gazette и уже вступило в силу.

Запрет продавать алкоголь нетрезвым покупателям действовал и раньше, но теперь власти прописали конкретные признаки опьянения и утвердили базовые тесты. Сотрудники магазинов и баров могут предложить покупателю, например, дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти по прямой с разворотом или простоять 30 секунд на одной ноге.

Если человек не справляется, ему могут отказать в продаже. Дополнительно учитываются внешние признаки: запах алкоголя, неустойчивая походка, проблемы с речью, покраснение глаз, резкие перепады настроения и снижение концентрации.

За нарушение правил продажи алкоголя заведениям грозят крупные штрафы.