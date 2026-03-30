В Таиланде растет число фальшивых сайтов для оформления въездной анкеты

Иммиграционная служба Таиланда заявила, что не менее 10% иностранных туристов оформляют цифровую карту прибытия через поддельные сайты. Ведомство призвало путешественников использовать только официальный портал и напомнило, что процедура полностью бесплатная.

Система Thailand Digital Arrival Card (TDAC) действует с 1 мая 2025 года. Карты должны заполнять все иностранцы перед въездом в страну аналогично бланканкам K-ETA в Южной Корее или Visit Japan в Японии.

По данным властей, часть туристов по ошибке пользуется сторонними сайтами, которые не связаны с иммиграционной службой. Некоторые из них взимают плату за оформление, хотя услуга должна быть бесплатной. Данные, введенные на таких ресурсах, не попадают в официальную систему и могут использоваться мошенниками.

В иммиграционной службе уточнили, что заполнять анкету нужно только на официальном сайте tdac.immigration.go.th или через основной портал ведомства. Сделать это рекомендуют заранее, минимум за 3 дня до поездки.

Власти уже начали работу по блокировке поддельных сайтов и предупреждают, что многие из них размещены за пределами Таиланда, что осложняет борьбу с мошенниками. Также к информированию туристов подключили авиакомпании, чтобы пассажиры заранее заполняли анкету на правильном ресурсе.