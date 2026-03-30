«Крышесносный» тур: как безвизовый режим с Индией отразится на ценах

Туроператоры готовят дополнительные программы по Индии на осень, надеясь, что будет упрощен визовый режим, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

Официальный безвизовый режим с Китаем в разы увеличил потоки туристов из России, так будет и в случае с Индией, при этом цены не вырастут, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Россия передала Индии проекты соглашений о безвизовом режиме для туристических групп от трех человек на срок до 21 дня, сообщили в Минэкономразвития РФ. Введение безвиза с такими условиями увеличит спрос на поездки в Индию, но бума не вызовет, считают эксперты. Впрочем, в 2025 году даже при наличии разрешений на въезд турпоток между странами вырос на 15%, пишут «Известия». Арутюнов рассказал, как это отразится на турпотоке.

«Группа от трех человек – это семья и больше, не одиночные туристы и не пары. Опыт Китая очень воодушевляет, потому что у нас с Китаем тоже не было проблем с оформлением визы, но официальный безвизовый режим в разы увеличил потоки туристов. Это лучшая реклама направления, россияне понимают, что их там ждут, готовы встречать без формальностей. Мы готовим уже на осень дополнительные программы по Индии, надеясь, что будет упрощен режим. Без визы – это лучше, чем с легкой визой. Цены это никак не увеличит. Это недорогое направление, есть предложение на любой кошелек. Сейчас на цену больше влияет дорога, стоимость топлива. В Индию у нас есть прямые рейсы, это наша чрезвычайно дружественная страна», - отметил он.

Арутюнов также рассказал, что больше всего привлекает россиян в стране контрастов.

«Что касается самого отдыха, Индия – это страна контрастов. Есть пейзажи, которые отпугивают. Недавно слышал Сергея Бурунова, они снимали одну из передач там, он сказал, что в шоке. Да, в Индии есть грязные кварталы, где царит нищета. Но при этом там есть прекрасные места, где люди занимаются лечением, релаксацией, потрясающие локации, лечебницы, крышесносный Тадж-Махал в Агре. Это древнейшая цивилизация, конечно, там есть что посмотреть. Есть Гоа, куда любят россияне приезжать. Там можно снять за 15 долларов в сутки домик на берегу. Люди там живут месяц-два. Мы предлагаем более приличные отели, конечно, чтобы была чистая вода, еда в ресторанах. У нас об Индии какое-то имперское представление, а страна очень быстро развивается. Просто о стране не так много знают», - рассказал собеседник НСН.

Безвизовый режим в Индии для туристических групп из России не будет означать, что туристы должны будут жить и отдыхать группами, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.