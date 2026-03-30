Безвиз в Индию для российских туристов будет доступен для групп от трех человек

Безвизовый въезд в Индию для российских туристов будет доступен для групп от 3 человек. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

По данным ведомства, российская сторона уже направила партнерам проект соглашения, предусматривающий поездки групп от 3 до 50 человек с максимальным сроком пребывания до 21 дня. Документ находится на стадии рассмотрения индийскими властями.

В министерстве уточнили, что переговорный процесс продолжается, однако его темпы остаются сдержанными из-за необходимости согласования инициативы с профильными структурами в Индии. После получения официальной позиции Дели соглашение может быть оперативно доработано.

В настоящее время гражданам России для поездки в Индию требуется оформление визы. Также перед полетом необходимо заполнить миграционную карту (arrival card), при этом с 1 апреля процедура должна быть полностью переведена в электронный формат.

Параллельно Москва выступила с инициативой о запуске аналогичного механизма группового безвизового въезда для граждан Вьетнама. Согласование соответствующего соглашения, как ожидается, может завершиться в июне.

Сейчас Россию ежегодно посещают около 15 тыс. туристов из республики, тогда как поток россиян в эту страну значительно выше. Такой дисбаланс объясняется различиями в визовых режимах: для россиян действует безвиз, тогда как иностранным туристам чаще требуется оформление электронной визы.