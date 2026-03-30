Туман в Стамбуле парализовал воздушное движение

Густой туман и неблагоприятные погодные условия парализовали воздушное движение в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле. Проблемы начались во второй половине дня в воскресенье. По решению Метеорологического комитета по чрезвычайным ситуациям были отменены более 120 рейсов, запланированных на прилет и на вылет. В большей степени это внутренние направления.

Из-за плохой видимости и сильного ветра самолеты, летевшие в Сабиха Гёкчен, ушли на запасные аэродромы. Чаще всего это был новый аэропорт Стамбула, на работу которого погода особо не повлияла. Но некоторые были перенаправлены и дальше:

«Рейс РС389 Pegasus летел из Москвы, но ушел на запасной в Анталью. Сабиха и Внуково пишут, что рейс прилетел почти вовремя. Но самолет все еще стоит на курорте», – пишут в соцсетях туристы.

По данным Flightradar, отправить борт собираются в 11 часов по местному времени.

На вылет международные рейсы переводили в другую воздушную гавань Стамбула: «Кто летит из Сабихи сегодня в Москву, Питер – пассажиров рейсов Ajet и Pegasus везут в новый аэропорт».

У транзитников дела сложнее:

«На Southwind нормально сели в новом аэропорту, а дальше должны были из Сабихи в Белград. Но рейс отменили. Думаем, куда теперь лететь – то ли покупать новые билеты, то ли домой».

Судя по онлайн-табло Сабиха Гёкчен, отдельные самолеты сегодня ранним утром уже приземлялись здесь. Но основная масса рейсов в статусах «задержан» или «отменен». Ночной разворотный рейс VF 275/276 Стамбул – Москва – Стамбул авиакомпании Ajet отменен. В то же время их VF 278 и PC387 Pegasus в 8 утра взяли курс на Сабиху.