Какие направления для поездки на Новый год больше всего интересны россиянам

Результаты раннего бронирования авиабилетов на Новый год показали, что россиянам среди зарубежных направлений больше всего интересны Таиланд и Мальдивы. Об этом говорится в отчете сервиса «Купибилет».

© tourdom.ru

В исследовании уточняется, что основной спрос сосредоточен на зарубежных поездках, на них приходится 97% всех ранних бронирований. Наиболее востребованным направлением стал Пхукет с долей 38% и средним чеком 48,2 тыс. руб. Далее следуют Бангкок (9%, 63,5 тыс. руб.) и Мале (9%, 66,8 тыс. руб.).

В первую десятку также вошли Касабланка (8%, 44 тыс. руб.), Сан-Паулу (7%, 115 тыс. руб. – максимальная стоимость в выборке), Париж (7%, 35,4 тыс. руб.), Хошимин (6%, 53 тыс. руб.), Тенерифе (5%, 28,9 тыс. руб.), Куала-Лумпур (5%, 47,6 тыс. руб.) и Найроби (5%, 60,5 тыс. руб.).

Суммарная доля азиатских направлений составляет 67%, европейских – 12%, а на маршруты в Бразилию, Марокко и Кению остается 18%.

На внутренние маршруты приходится лишь 3% ранних бронирований. Лидером стали Минеральные Воды, за ними следует Калининград.

Исследование охватывает бронирования с вылетом до 31 декабря 2026 года и возвращением после новогодней ночи.