Названы самые вежливые и невежливые страны в мире

Япония возглавила рейтинг самых вежливых стран мира по результатам международного опроса. Об этом пишет издание Time Out.

В опросе, проведенном финансовой компанией Remitl, приняли участие 4697 человек из 26 стран, которых попросили назвать государство с самыми дружелюбными жителями. Страны ранжировали по доле полученных голосов. Жители России в исследовании не участвовали.

Японию выбрали более трети респондентов — 35,15 процента. Канада заняла второе место с 13,35 процента, Великобритания — третье с 6,23 процента. В первую десятку также вошли Китай, Германия, Филиппины, Швеция, Дания, Финляндия и ЮАР. Самой невежливой страной, по общему мнению, оказалась Австрия, не набравшая и одного процента голосов.

Заодно участников опроса попросили оценить собственную вежливость по десятибалльной шкале. Лидерами в этой категории стали Бразилия и Чили — обе набрали по 9,46 балла. Японцы оказались невысокого мнения о собственной вежливости и попали на предпоследнее место с 8,73 балла. Самыми невежливыми себя считают поляки.

