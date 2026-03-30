СМИ: российских туристов предупреждают о мошенничестве с жильем в Турции

Российские туристы сталкиваются с мошенниками во время аренды жилья в Турции. О новой схеме рассказал представитель туристического сектора страны Бекир Долмуш.

По его словам, чаще всего проблемы возникают в Аланье. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартир, просят внести предоплату, а после перестают выходить на связь. Туристы остаются без жилья и без денег.

Эксперт связывает рост подобных случаев с активным развитием онлайн-площадок и социальных сетей, где объявления часто публикуются без верификации. Туристы нередко выбирают более дешевые варианты и не проверяют их подлинность.

Наибольшему риску подвержены те, кто бронирует жилье напрямую у частных лиц, минуя официальные сервисы. В высокий сезон спрос на аренду в курортных районах растет, и вместе с ним увеличивается число мошеннических схем.

В туристической отрасли рекомендуют использовать официальные платформы для бронирования и внимательно проверять предложения перед оплатой.