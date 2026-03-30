Авиабилеты и туры во Вьетнам подорожали: можно ли сэкономить

Увеличение стоимости перелетов во Вьетнам, а вслед за ними и пакетных туров, связано с последствиями ближневосточного кризиса и дефицитом авиационного керосина. Топливные сборы для пассажиров выросли с 40 до 80 долларов – это напрямую повлияло на цену билетов и, как следствие, на стоимость отдыха в целом.

Как изменились цены

Основная доля расходов на поездку во Вьетнам – это перелет. При этом отели в стране остаются относительно доступными: качественные виллы можно снять от 10 000 рублей в сутки, особенно за пределами главных курортов. В то же время стоимость авиабилетов на одного пассажира достигает 80–90 тысяч рублей.

По оценкам PEGAS Touristik, рост цен на чартерные рейсы остался в пределах 5 %. Однако туроператоры Space Travel и Corona Travel, работающие с регулярными рейсами, отмечают подорожание билетов на 10–20 %. В Corona Travel уточняют: общая стоимость туров выросла на 10–18 % – из-за высокого спроса, ограниченного предложения и, конечно, роста топливных расходов.

Сколько стоит и можно ли сэкономить

На майские праздники 2026 года пакетный тур из Москвы начинается от 238 000 рублей за двоих – 8 ночей в отеле 4* в Нячанге с завтраками и перелётом на чартере (вылет с 28 апреля по 1 мая). Для тех, кто предпочитает отдых «все включено», путевки стартуют от 300 000 рублей.

Из Владивостока туры обойдутся от 225 000 рублей за двоих на тех же условиях. Путевки с питанием «всё включено» доступны от 295 000 рублей, но чаще предлагаются на 10–15 ночей, что делает поездку более продолжительной.

Как отмечают в АТОР, туристы стали экономить не за счет отказа от поездок, а за счет гибкости. Как вариант, можно смещать даты, сравнивать варианты и выбирать оптимальное соотношение цены и комфорта, а не просто самое дешевое предложение.

