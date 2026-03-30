Россия предложила Индии безвизовый режим для групп: каковы прогнозы

Россия и Индия продолжают переговоры о введении безвизового режима для туристов. Российская сторона передала партнерам проекты соглашений, предложив установить безвиз для групп от 3 до 50 человек на срок до 21 дня.

«Процесс движется, но не так быстро, как нам хотелось бы. Партнеры ссылаются на непростой процесс внутреннего согласования с компетентными органами. Как только получим официальную позицию индийских коллег – быстро этот вопрос отработаем», – сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ.

Оформить поездку в Индию сейчас несложно: россияне могут получить электронную визу, срок оформления которой составляет от одного до четырех дней.

Введение группового безвиза с Индией ожидается позитивным сигналом для туризма, однако массовым направлением страну вряд ли можно назвать – это сложный продукт культурно, логистически и по восприятию. Эксперты прогнозируют, что рост турпотока будет умеренным, без резких скачков. Кроме того, трендом последних лет стали индивидуальные путешествия, а не групповые поездки.

Ранее в торгпредстве РФ сообщали, что в 2025 году турпоток между Россией и Индией достиг 143 тысяч поездок, что на 15 % больше, чем годом ранее. Из них 85,6 тысячи пришлось на россиян, еще 57,6 тысячи – на граждан Индии.

Ранее «ФедералПресс» писал, что максимальный срок нахождения россиян в Таиланде может сократиться с 90 до 60 дней.