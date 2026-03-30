Куда можно улететь из Владивостока прямыми рейсами: летнее расписание

С 29 марта аэропорт Владивостока перешел на летнее расписание. В нем появилось много прямых рейсов в популярные у туристов страны.

© РИА "ФедералПресс"

Китай

Количество рейсов в Пекин выросло до рекордных 28 в неделю. Например, Air China вылетает из Владивостока дважды в день, China United Airlines – один раз в день. Летать в Пекин продолжат и «Аврора», S7, и Hainan Airlines.

Больше рейсов выделили и в Шанхай. Туда туристов будут возить «Россия» и S7 шесть раз в неделю.

В Харбин весной и летом поставили девять рейсов в неделю. Улететь в самый русский город Китая можно авиакомпаниями «Россия», «Аврора», Chengdu Airlines, China Southern Airlines. Последняя авиакомпания делает стыковочный рейс: остановка в Харбине и далее до Гуанчжоу.

Далянь тоже станет доступнее: частота рейсов увеличится с двух до четырех в неделю. Туристов повезет Hainan Airlines. А вот в Санью (Хайнань) прямые рейсы организовывает только «Аэрофлот» – трижды в неделю.

Авиакомпания «Якутия» открывает перелеты по трем направлениям: Ичан, Яньтай и Байдахэ, пишет «Комсомольская правда».

Вьетнам

Любимое направление туристов, Дананг, впервые для жителей Владивостока откроет Vietjet Air. Самолеты полетят туда с технической посадкой в Ханое (дозаправка).

Еще одно направление для туристов, которые открывают для себя Вьетнам – Камрань. Туда пассажиров доставят «Аэрофлот» и Vietjet Air.

Другие направления

Летом в Таиланд из Владивостока продолжатся полеты. «Аэрофлот» доставит на Пхукет, S7 – в Бангкок. В столицу запланировано пять вылетов в неделю.

В Ташкент будут летать самолеты Uzbekistan Airways и Centrum Air. В Пхеньян доставит Air Koryo.

