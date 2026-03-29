Туристы заявили об огромных очередях в аэропорту Пхукета

Туристы сообщают об огромных очередях в аэропорту Пхукета. Коллапс наблюдался в эти выходные в зоне вылета международных рейсов: чтобы пройти паспортный контроль, приходилось ждать несколько часов. Пассажиры жаловались на невыносимую духоту в переполненных залах и на то, что многие стойки пограничников пустовали в самый пик нагрузки.

По словам российских путешественников, проблемы начались еще в пятницу.

«Вылетели 27 марта "Аэрофлотом" в 12:10. Приехали за 3,5 часа в аэропорт, и там была жесть. С учетом fast track прошли за 3 часа и 15 мин», – рассказывают в соцсетях.

В субботу ситуация ухудшилась: «На паспортном контроле была битва». «Самые умные (в основном европейцы) обходили всю очередь и вливались в поток у стойки с левой стороны – где желтая надпись passport kontrol. Полиции там нет, а экономия времени час точно». Так описывают это очевидцы.

Многие туристы заявляли о «серых» схемах: якобы предприимчивые посредники предлагали обойти толпу за 200 батов с человека. И тех, кто выражал готовность заплатить, проводили через пустые кабинки всего за несколько минут, пишет местное издание MGR Online.

Депутаты парламента Таиланда от провинции Пхукет инициировали проверку по этим жалобам, подозревая сотрудников аэропорта в намеренном создании очередей для заработка на VIP-услугах. Однако руководство воздушной гавани заявило, что это не соответствует действительности. А в Иммиграционном бюро утверждают, что очереди стали следствием сбоя в онлайн-системе, произошедшего в период пиковой нагрузки. В течение 5 часов, пока IT-специалисты решали проблему, нужно было обслужить 8,5 тыс. пассажиров. И поскольку зал паспортного контроля рассчитан всего на 600 человек, в общей зоне терминала международных рейсов скопилось много народу.