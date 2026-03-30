Дубай рискует потерять статус элитного курорта

Из-за конфликта на Ближнем Востоке отельеры Дубая сокращают персонал или отправляют его в неоплачиваемый отпуск. Спад местного туристического бизнеса может оказаться продолжительным, сказала в беседе с "Российской газетой" доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лариса Алешина.

"Ближневосточный конфликт парализовал туристический сектор и привел к падению турпотока в ОАЭ, что, в свою очередь, сказалось на гостиничном бизнесе, - пишет газета Al-Quds News. - Сотрудники девяти отелей Дубая сообщили, что часть из них попали под увольнение, либо были отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо им сократили зарплату на 45%".

По данным туристических агентств, загруженность отелей в Дубае на прошлой неделе составила около 16%, в то время как в прежние годы этот показатель мог достигать 90%. Снижение спроса связано не только с общей напряженностью в регионе, но и с ограничениями авиасообщения и рекомендациями ряда стран воздержаться от поездок в ОАЭ, отметила Алешина.

В результате владельцы гостиниц вынуждены сокращать зарплаты, увольнять персонал, а также закрывать этажи и целые корпуса. Кроме того, отели активно предлагают большие скидки и специальные программы отдыха для местных жителей, пытаясь тем самым переориентироваться на внутренний рынок.

"Предполагается, что спад может оказаться продолжительным. Сложившаяся ситуация особенно болезненна для города, который долгое время воспринимался как центр притяжения состоятельных туристов", - считает собеседница.

По ее словам, стоимость проживания во многих отелях снизилась более чем на 50%.

При этом в туристической отрасли считают, что даже после завершения военных действий в регионе структура спроса меняться не будет. Более того, может вырасти доля туристов, например, из стран Азии и Африки, которые имеют более скромные возможности. Из-за этого, добавила Алешина, Дубай рискует отойти от имиджа мирового центра элитного отдыха.