Россиян не выпустили из Таиланда из-за корзин с фруктами

Жителей России перестали выпускать из Таиланда из-за популярных корзин с фруктами. Информацию публикует Telegram-канал Shot.

По данным издания, жительница Владивостока Александра (фамилия неизвестна) перед вылетом из Пхукета решила купить манго и папайю, чтобы полакомиться экзотическими фруктами уже дома. Продавец сложил товары в корзину, с которой женщина прибыла в аэропорт.

Однако на регистрации сотрудник аэропорта не пустил россиянку на рейс, заявив, что корзина слишком габаритная и не соответствует нормам провоза багажа. При этом другие пассажиры прошли на борт с большими по размеру сумками и чемоданами.

В результате Александра с подругой разложили фрукты по рюкзакам и пакетам. Пройдя в свободную зону, женщины увидели несколько корзин с плодами у других путешественников.

Ранее в марте россиян предупредили о росте цен в Таиланде фразой «подорожает все».