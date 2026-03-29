Пять городов и стран, где можно попробовать модные виды спорта

Ловите обзор постоянного эксперта «Чемпионата».

Если погрузиться в мировую историю спорта, станет очевидна связь конкретных дисциплин с окружающей средой. В горах родился альпинизм, на побережье – дайвинг и виндсёрфинг, в переполненных мегаполисах – паркур.

Спорт ищет среду, которая позволит ему раскрыться. Но по мере усиления глобализации эта связь начала размываться. Виды спорта стали более мобильными – и теперь развиваются там, где вокруг них складываются продуманная инфраструктура и увлечённое сообщество.

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Именно здесь, в конкретных точках на карте, где климат, школы и люди создают идеальные условия для того, чтобы новый вид активности перестал быть нишевым и превратился в тренд, рождается мода на спорт. За последние годы во всем мире таких точек стало заметно больше. Расскажу, где, на мой взгляд, сформировалась идеальная среда для погружения в некоторые модные виды спорта».

Пиклбол, Юго-Восточная Азия

Пиклбол часто называют самым быстрорастущим видом спорта в мире. И если для кого-то он до сих пор ассоциируется с пенсионерами в американских пригородах, то страны Юго-Восточной Азии рисуют совершенно иную картину. Здесь пиклбол превратился в городской феномен, захвативший Пхукет, Куала-Лумпур и Дананг.

Сам по себе пиклбол – это гибрид тенниса, бадминтона и пинг-понга. Играют в него на корте размером с бадминтонную площадку ракетками из композитных материалов и легким пластиковым мячом с перфорацией. Порог входа минимален: освоить базовые удары можно за пару занятий. Но за этой кажущейся простотой скрывается тактическая глубина, которая делает игру интересной и для новичков, и для опытных спортсменов.

В Таиланде вокруг пиклбола сложилась уникальная ситуация. Корты здесь открывают повсюду: на крышах торговых центров, в жилых комплексах, на пляжах. Климат позволяет тренироваться круглый год, и игра становится главным способом проведения досуга для огромного интернационального сообщества.

В Бангкоке и на Пхукете работают школы с профессиональными инструкторами, многие из которых – бывшие экспаты. Они выстроили систему обучения, которая позволяет новичку за короткое время не просто освоить технику, но и влиться в местное сообщество. После нескольких занятий вы окажетесь в кругу людей, с которыми можно играть каждый вечер. И это, пожалуй, главный аргумент в пользу того, чтобы осваивать этот спорт именно здесь.

Падел, Испания

Падел родом из Латинской Америки – считается, что в 1960-х его придумал мексиканец Энрике Коркуэра. Но настоящий дом этот спорт обрёл в Испании, где всего за полвека он стал частью культурного кода – таким же естественным, как сиеста или тапас.

По количеству кортов на душу населения страна входит в число мировых лидеров, а местные жители относятся к паделу с серьёзностью, доступной только народам, взрастившим не одно поколение игроков.

В отличие от тенниса, в падел играют парами, и это определяет более спокойную атмосферу, дружественные отношения между партнёрами и немного расслабленный подход к тренировкам. Думаю, именно это позволило испанскому паделу вырасти из спорта в социальный феномен — способ заводить знакомства и чувствовать себя своим в любом городе.

Петанк, Прованс

Петанк выглядит как антипод всему, что принято считать современным спортом. Чтобы сыграть пару партий, не нужны экипировка, особое питание или фитнес-гаджеты – только металлические шары, утоптанная земля и хорошая компания. В последние годы этот спорт переживает новую волну интереса – возможно, именно потому, что поддерживает тренд на «аналоговость» и предлагает то, чего не хватает в ускоренной городской жизни.

Родина петанка – французский Прованс, где в каждой деревне есть своя площадка – обычно под платанами, которые в жаркий день создают тень. Играют в него чаще всего под вечер, неторопливо, но при этом азартно. Наблюдая за тем, как довольно статичная игра вызывает эмоции, сравнимые с чемпионатом мира, начинаешь понимать, почему петанк собирает столько фанатов. Он не требует специальной подготовки, но оставляет пространство для совершенствования. А часто – ещё и для удачи, без которой в этом виде спорта не обойтись.

Трейлраннинг, Скандинавия

Трейлраннинг – это бег по природному рельефу: лесам, холмам или заболоченной местности. В отличие от шоссейных марафонов, в трейле спортсмен работает со сложным грунтом, а результат измеряется не столько секундами, сколько способностью сохранять силы и концентрацию на протяжении всего маршрута.

Наверное, каждый, кто в детстве проводил лето за городом, неосознанно занимался трейлраннингом. Но наибольшую популярность этот вид спорта завоевал в Финляндии и странах Скандинавии, где отлично вписался в привычку активно проводить время на свежем воздухе.

В Стокгольме и Бергене трейлы начинаются прямо в черте города и выходят в почти дикую природу. Некоторые из них в выходные напоминают метро в час пик: бегут одиночки, пары, семьи, коллеги, часто – в компании домашних животных. В буквальном побеге из города скандинавы ищут не какой-то определенный результат, а скорее возможность чувствовать тело, распределять силы, правильно дышать на подъёмах.

Для тех, кто привык к городским пробежкам с фиксацией каждого показателя, такой подход может показаться непривычным. Но именно он позволяет увидеть в трейле не способ побить личный рекорд, а шанс восстановиться, побыть наедине с собой или, наоборот, разделить движение с теми, кто рядом.

Скайраннинг, Дагестан

Скайраннинг от трейлраннинга отличают прежде всего высота (часто более 2000 м) и сложный, зачастую скальный рельеф. Если трейл может проходить по лесным тропам или холмистой местности, то скайраннинг требует серьёзной адаптации к разреженному воздуху, камням и вертикальным наборам высоты.

В Дагестане для этого есть всё необходимое. За последние годы здесь появились промаркированные трассы и даже приюты для многодневных маршрутов. Но главное – это люди, которые выросли в этих горах и знают их досконально.

Скайраннинг в Дагестане находится на том интересном этапе развития, когда чистый энтузиазм уже подготовил базовую инфраструктуру, а атмосферу ещё не убила коммерция. Для тех, кто привык к организованным стартам с чётким сервисом, местные забеги могут показаться почти любительскими. Но только на первый взгляд. Горы не прощают ошибок, поэтому скайраннеры подходят к тренировкам максимально организованно и серьёзно.

Участники дагестанских забегов – это люди, которые умеют рассчитывать силы, отлично владеют телом и эмоциями, а главное – готовы поддерживать друг друга на трассе. И, по ощущениям, эта взаимовыручка, рождённая из опасности гор, превращает местные соревнования в нечто намного большее, чем просто спортивное мероприятие.