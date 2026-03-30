Ханой лишится главной достопримечательности

Власти Ханоя приступают к радикальной реорганизации железнодорожного сообщения, которая предусматривает фактическое прекращение движения пассажирских и грузовых поездов через исторический центр города. Основной целью программы является ликвидация знаменитой улицы «Train Street», где кафе и жилые постройки расположены в нескольких десятках сантиметров от путей, сообщает профильное издание Railway PRO.

Согласно новому графику, поезда, следующие с южного направления, будут ограничиваться станцией Ханой, а северные составы – станцией Жалам, что потребует создания системы бесплатных трансферов для пассажиров и модернизации объездной инфраструктуры для грузового трафика к июлю 2026 года.

Административное решение продиктовано невозможностью обеспечить безопасность в условиях стихийного туристического бума: несмотря на официальные запреты, владельцы заведений и иностранные посетители продолжают игнорировать ограничения, создавая критические ситуации при прохождении составов.

В рамках новой стратегии городские власти намерены сместить акцент с транзитной функции путей на капитализацию их исторической ценности, превратив участок с мостом Лонгбьен и 131 каменной аркой в контролируемую туристическую зону.

Экспертное сообщество, в частности вице-президент Ханойской ассоциации туризма Нгуен Тьен Дат, отмечает, что тотальный вывод поездов может лишить район его уникальной идентичности, и предлагает рассмотреть модель строгого регламентированного доступа по примеру тайваньского Шифэна, однако на данный момент приоритетом мэрии остается полная транспортная разгрузка центрального узла и минимизация инцидентов на путях.